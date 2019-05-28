سيرجيو راموس يصدم النادي الملكي

صرح المدافع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن رغبته بالرحيل من النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي ويختتم مسيرته مع ريال مدريد والتي استمرت لثلاثة عشر عاما .

ويري راموس أن الوقت قد حان ليخوض تجربة جديدة مع فريق آخر خارج اسبانيا خاصة بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد الأندية بالدوري الصيني .

وأبلغ سيرجيو راموس قراره لرئيس النادي الملكي ” فلورنتينو بيريز ” وطلب منه السماح له بمغادرة الفريق وفسخ تعاقده .

ولكن جاء رد بيريز بإنه لا يستطيع أن يوافق على طلبه وإنه لا يمكنه الرحيل ولا يمكن للنادي أن يفرط به .

وجاء أيضا رد ” زين الدين زيدان ” المدير الفني لنادي ريال مدريد مطابقا لرد رئيس النادي برفضه لفكرة رحيل راموس وإنه سيحاول إقناعه بالبقاء .

وعن الأسباب التي دفعت راموس إلى التفكير بالرحيل فتداولت الصحافة أسبابا كالراتب السنوي الذي يحصل عليه بالوقت الحالي ويرغب في زيادته وأيضا الأقاويل حول توتر العلاقة بينه وبين رئيس النادي بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا عندما قام بيريز بتعنيف اللاعبين وهو ما لم يقبله راموس وقام بالدفاع عن اللاعبين وألقى مسئولية ذلك على إدارة النادي .