لم يحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الرابع والثلاثين مع زوجته وأبنائه لوجوده في معسكر مع منتخب بلاده لكن زملائه لم يفوتوا فرصة الاحتفال والاحتفاء بقائدهم بحفلة شواء أرجنتينية أصيلة وكعكتين إحداهما على شكل قميص منتخب الأرجنتين برقمه 10.

احتفل ميسي قائد نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين وهدافهما التاريخي بعيد ميلاده الرابع والثلاثين أمس الخميس خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده المشارك في كوبا أمريكا 2021.

كيف احتفل زملاء ميسي بعيد ميلاده؟

بعد دقائق من منتصف الليل تجمع عدد من لاعبي الأرجنتين باتجاه غرفة ليونيل التي يتشاركها مع زميله سيرخيو أجويرو.دي ماريا ولو سيلسو وباريديس ودي باول وباو جوميز وأوتاميندي تجمعوا لمفاجئة ميسي الذي نقلوه من سريره إلى احتفالهم.

لاعبو الأرجنتين أيقظوا ميسي من نومه ودخلوا غرفته يغنون ممسكين بشمعة وعدد من الهدايا قدموها إلى قائدهم.

ونشر ميسي فيديوهات احتفال زملائه به وشكرهم على الهدايا والاحتفال: “شكرًا جزيلًا على اليوم الخاص، حتى ولو كنت بعيدًا عن عائلتي التي أفتقدها في هذه اللحظة”.

اللاعبون انتقلوا بعد ذلك إلى غرفة الطعام في فندق إقامتهم وأقاموا حفلة شواء على شرف عيد ميلاد ليو وقدموا له كعكتي عيد ميلاد.