شاهدوا.. محمد صلاح يفوز بجائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في العالم لعام 2018

حصل الاعب المصري “محمد صلاح” على جائزة “بوشكاش” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأفضل هدف في العالم لعام 2018.

وتفوق هدف صلاح لليفربول في مرمى إيفرتون، الذي سجله الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.



كما فاز تيبو كورتوا جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، خلال الحفل المقام في لندن الآن لتوزيع جوائز الفيفا والمعروفة بذا بيست. ترشح لجائزة أفضل حارس مرمى كلًا من: تيبو كورتوا، حارس تشيلسي، وكاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي، بجانب هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام.

كورتوا ساهم في حصد منتخب بلاده للميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.



كما حصد ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي جائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم عن عام 2018.

واستطاع ديشامب قيادة المنتخب الفرنسي لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب بطولة عام 1998، والتي فاز بها لاعبًا أيضًا. وحقق المنتخب الفرنسي فوزًا كبيرًا في نهائي كأس العالم على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ديشامب بات ثالث مدرب في تاريخ اللعبة يحقق كأس العالم لاعبًا ومدربًا بعد ماريو زاجالو، وفرانس بكنباور.



وقال صلاح، خلال لقاء عُقد على هامش حفل إعلان توزيع جوائز «الأفضل»، إنه في حال عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم: «أعتقد أنه حلمٌ يتحقق الآن، لازال أمامي وقت طويل لأفوز بالجائزة، وإن لم أفُز اليوم، سأنظر إلى السنوات القادمة، لتحقيق الحُلم».