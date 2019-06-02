شاهد .. احتفالات جماهير ولاعبي ليفربول بلقب دوري الأبطال

شهدت شوارع ليفربول عدد كبير من جماهير الريدز عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ ليفربول .. اللقب الذي غاب عنهم لمدة 14 عام .

بعد فوز ليفربول على فريق توتنهام بنتيجة ( 2-0 ) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس بالعاصمة الإسبانية مدريد

كما شهدت غرفة الملابس احتفالات وفرحة عارمة بين اللاعبين فقام محمد صلاح وزملائه بالرقص والغناء احتفالا بالإنجاز التاريخي .

ويعد محمد صلاح صاحب الهدف الأول لنادي ليفربول في مباراة توتنهام أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يتمكن من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا وثاني لاعب عربي بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر

كما يعد محمد صلاح خامس لاعب افريقي على مدار التاريخ يتمكن من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا .

احتفالات غرفة الملابس جانب من الاحتفالات من داخل غرف ملابس الريدز! 😍🏆 Posted by Liverpool FC on Saturday, June 1, 2019

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” الإنجليزية أن نجوم فريق ليفربول سيحتفلون مع الجماهير باللقب اليوم بداية من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت إنجلترا وهم مستقلين حافلة ويجوبون العديد من شوارع مدينة ليفربول .