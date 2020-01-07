شاهد .. حفل زفاف اللاعب المصري ” أحمد الشيخ ” بحضور نجوم الرياضة والفن

أقيم يوم أمس الإثنين حفل زفاف لاعب النادي الأهلي المصري لكرة القدم ” أحمد الشيخ ” في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم النادي الأهلى على رأسهم ” محمود الخطيب ” رئيس النادي واللاعبين حسام عاشور محمود كهربا ومحمد هاني ووليد سليمان ورامي ربيعة ورمضان صبحي ومحمد الشناوي وعمرو جمال ومحمد شوقي ومروان محسن وعمرو السولية وغيرهم .

كما حضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن من بينهم كلا من الفنانين محمد أنور ومحمد عبد الرحمن وعلي ربيع ومصطفى خاطر ومصطفى حجاج الذي شارك في الحفل بعدد من أغانيه .

يذكر أن أحمد الشيخ كان قد احتفل فى شهر أغسطس الماضى بخطوبته فى حفل عائلى اقتصر حضوره وقتها على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط .