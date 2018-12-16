شاهد.. ريال مدريد يصل “أبوظبي” لبدء رحلة الدفاع عن لقب مونديال الأندية

حطت طائرة نادي ريال مدريد مساء الأحد، في “أبوظبي”، تمهيدا لبدء حملتهم للدفاع عن لقب مونديال الأندية، الذي تحتضنه الإمارات حتى 22 من الشهر الجاري.

وتوجهت بعثة الفريق الملكي، التي تضم 25 لاعبا، بالإضافة للطاقم الفني والطبي والإداري، مباشرة لفندق الإقامة، من أجل الراحة بعد رحلة سفر استغرقت 7 ساعات.

ويبدأ النادي الملكي، الإثنين، استعداداته لقص شريط مبارياته في البطولة، بالدور نصف النهائي، مساء الأربعاء، أمام “كاشيما آنتلرز الياباني”، بطل آسيا، الذي أطاح بـ”جوادالاخارا المكسيكي”، بطل الكونكاكاف، السبت، من دور الثمانية بنتيجة 3-2.

المصدر: rotana.net

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