شاهد .. زيارة المنتخب السعودي للمسجد الأقصى واعتداء طاقم الحراسة على المصلين

قام وفدا من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم صباح اليوم الإثنين بزيارة المدينة القديمة في القدس للصلاة في المسجد الأقصى .

وذلك على خلفية وجود المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفلسطيني يوم غد الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا لعام 2023 .

وضم الوفد السعودي 13 شخصا يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة .

وقال ” ياسر المسحل ” رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم : ” والله هذا أجمل يوم في حياتي والحقيقة الواحد صعب إنه يعبر عن مشاعره .. أنا أحمد الله إنه يسر لي إني أكون اليوم في المسجد الأقصى وإني أصلي ركعتين ” .

على الجانب الآخر رفض البعض تلك الزيارة حيث شهدت ساحات المسجد الأقصى المبارك حالة من التوتر والاستنفار بين صفوف المصلين خلال زيارة المنتخب السعودي للمسجد بحماية عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية .

واعتدى طاقم الحراسة المرافق للمنتخب السعودي بالشتم على مصلين في المسجد الأقصى المبارك لرفضهم زيارة المنتخب التي وصفوها بالتطبيعية .. وأن المنتخب السعودي دخل المسجد الأقصى بحماية شركة خاصة وهو ما استفز المصلين .