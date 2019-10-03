شاهد في واقعة طريفة.. لاعب لبناني يمزّق شباك فريقه بالبطولة العربية

في واقعة طريفة، مزّق أحد مدافعي النجمة اللبناني شباك فريقه أثناء محاولته منع الكرة من دخول مرماه، خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي ضمن منافسات البطولة العربية.

وحاول مدافع النجمة منع كرة لاعب الترجي عبدالرؤوف بلغيث من دخول المرمى؛ حيث اندفع للحاق بالكرة لكنه فشل وسقط؛ ما أدى إلى تمزيق الشباك.

وتسبب دخول اللاعب في المرمى إلى تدخل إدارة الملعب لإعادة الشباك لحالتها، ومن ثم استئناف المباراة مرة أخرى.

ونجح فريق الترجي التونسي في التأهل إلى دور الـ16 للبطولة العربية للأندية بعد فوزه على فريق النجمة اللبناني بثنائية نظيفة في إياب دور الـ 32 للبطولة.