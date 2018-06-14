شاهد قبل المونديال.. الظهور الأول لـ محمد صلاح فى تدريبات منتخب مصر

تلقت جماهير الكرة المصرية خبراً سعيداً يوم، الأربعاء، بمشاركة محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى فى التدريبات الجماعية للمنتخب المصرى للمرة الأولى، وذلك قبل 48 ساعة على المباراة المرتقبة التى تنتظر “الفراعنة” أمام أوروجواى، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا بداية من الخميس.



وتعد هذه المرة الأولى التى يشارك فيها محمد صلاح بالتدريبات الجماعية للمنتخب المصرى، منذ الإصابة التى تعرض لها فى الكتف خلال مشاركته بمباراة ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى يوم 26 مايو الماضى بمدينة “كييف” الأوكرانية، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

يحلم منتخب مصر بتحقيق فوزه الأول فى تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، ويستعد لخوض منافسات نسخة 2018 التى تقام فى روسيا.

ولم يتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز فى مشاركتيه السابقتين بنسختى 1934عندما خسر أمام المجر بأربعة أهداف مقابل هدفين، أما فى نسخة 1990 فاكتفى بالتعادل مع هولندا بنتيجة 1 – 1، ومع أيرلندا بدون أهداف، بينما خسر أمام إنجلترا بهدف دون مقابل.

وتبدو الفرصة سانحة أمام المنتخب المصرى لصناعة التاريخ وتحقيق الفوز الأول فى تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، فى ظل المجموعة المميزة من اللاعبين التى يمتلكها أصحاب القدرات الفنية والتهديفية الفائقة مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه.