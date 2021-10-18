استقبل الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج ” كيت ميدلتون ” نجم المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” على خلفية حفل جائزة ” إيرث شوت ” الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء أمس الأحد .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحمد صلاح من لقائه بالأمير ويليام وزوجته وحديثه معهما وتواجد أيضا وكيل أعماله ” رامي عباس ” .

وخلال الحفل ألقى محمد صلاح كلمة تحدث فيها عن أهمية حماية المحيطات والبحار مشيرا إلى أن المساحات المائية ستحتوي على البلاستيك أكثر من الأسماك في حال لم يتحرك البشر لإنقاذ البيئة .

فقال : ” مساء الخير .. أنا سعيد لوجودي هنا في هذا الحفل المذهل والرائع .. أنا متحمس لذلك لأنني نشأت بجوار المياه ، مياه البحر الأبيض المتوسط ” .

وتابع : ” المياه عنصر حيوي بالنسبة لنا وللكوكب بأكمله .. البحار والمحيطات قد يكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط ما لم نفعل شيئا تجاه هذا الآن .. هذا أمر مرعب ولكن تم العثور على وسائل بارعة لإنقاذ محيطاتنا ” .

ثم قدم النجم محمد صلاح المتنافسين الثلاثة على جائزة إيرث شوت في فئة إنقاذ المحيطات حيث تخصص كل شخص منهم في ابتكار حل لإنقاذ المياه .

يذكر أن جائزة إيرث شوت تقوم على مكافأة الأشخاص الذين يحاولون إنقاذ الكوكب بشتى الطرق المختلفة والمساعدة على الحد من التغيّر المناخي .

وسيتم منح جائزة قدرها مليون جنيه إسترليني لكل 5 مشاريع تعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية على كوكب الأرض كل عام على مدى العقد المقبل .