نجح ليفربول في حصد لقب الدوري الإنحليزي رقم 19 في تاريخ النادي والأول منذ 30 عاماً.

وفاز ليفربول بنتيجة 5-3 على تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وسلم الكأس والميداليات أسطورة النادي كيني دالجليش، المُدير الفني لآخر فرق ليفربول التي أحرزت لقب الدوري الإنجليزي قبل 3 عقود.

وكان محمد صلاح قد خطف الأنظار بعد أن صعد لمنصة التتويج وهو يضع علم مصر على كتفيه ليُسجل التواجد المصري الأول على منصات تتويج البريميرليج في تاريخ المُسابقة.

وتسلم محمد صلاح، ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد صعوده إلى منصة التتويج.

ونجح محمد صلاح، في قيادة ليفربول، في حصد لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990.