صدمة قاسية.. شاهد ماذا طلب المدرب من الملاكم الروسي قبل وفاته بدقائق بضربة قاضية على الحلبة!

صدمة كبيرة أصابت عالم الملاكمة مساء الثلاثاء، بوفاة ملاكم روسي، متأثرا بإصابته خلال نزال قوي، لتنتشر بعدها فيديوهات لمدرب الملاكم وهو يتوسل له بإنهاء النزال، فيما أصر الملاكم على الاستمرار لتأتي النهاية “المأساوية”.

وتعرض الملاكم الروسي ماكسيم داداشيف للكمات متعددة بالرأس، خلال نزاله مع البورتوريكي سزبريل ماتساي، قبل أن يقرر الانسحاب في الجولة الحادية عشر من النزال، وفقا لموقع “إي أس بي أن”.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، انتشر فيديو للمدرب الأميركي بادي مكغيرت وهو يتوسل لداداشيف كي ينسحب، قبل أن يقتنع الأخير، بعد محاولات مضنية، ولكن الانسحاب جاء متأخرا جدا، حيث أعلنت وفاة البطل الروسي في المستشفى بعدها بساعات.

وظهر مكغيرت وهو يناشد الملاكم البالغ من العمر 28 عاما قائلا: “سأوقف اللقاء.. أنت تتعرض للضرب بشكل كبير. أرجوك ماكس. دعني أنهي النزال”، ولكن داداشيف أصر على الرفض، قبل أن يقرر المدرب الأميركي إنهاء النزال، مخالفا رغبة الملاكم.

واعتبر خبراء الملاكمة تصرف المدرب “حكيما”، وأشادوا به، ظنا منها أنه أنقذ حياة الملاكم الشاب، لكن ما حصل لاحقا كان تراجيديا.

وقال الموقع إن داداشيف انهار أرضا وبدأ بالاستفراغ، في طريقه لغرفة تبديل الملابس، مما أجبر المسؤولين على نقله إلى المستشفى. ودخل الملاكم في غيبوبة، قبل أن يتم فتج جمجمته، لعلاج ورم كبير تعرض له من جراء نزيف في الدماغ، ولكن الجهود جميعها باءت بالفشل، لتعلن وفاته رسميا في صدمة قاسية.