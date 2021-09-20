نجح نجم المنتخب المصري لكرة القدم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في جذب انتباه الجماهير بعد تسجيله هدف فريقه الثاني في شباك كريستال بالاس، أمس السبت.

وتمكن صلاح من قيادة فريقه “الريدز” إلى اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

The serratus interior muscles, no other footballer in world football has it crafted as clear as Mo Salah, extreme fitness levels only achieved by next level dedication. pic.twitter.com/87IWnce5Db — Mo (@SalaHolic_11) September 19, 2021

وأفادت بوابة الأهرام، صباح اليوم الأحد، بأن محمد صلاح خلع قميصه احتفالا بتسجيله الهدف، في وقت رصدت عدسات الكاميرات عضلتين على جانبي صدر صلاح، تشبهان أجنحة الطيور، وهو مشهد ليس مألوفا أو معتادا بالنسبة للاعبي كرة القدم، ما أثار الحيرة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الاهرام أنه رغم تشكيك البعض في صحة الصورة، في إشارة إلى أنها معدلة من خلال برنامج “فوتوشوب”، فإن الصور حقيقية، وتم التقاطها في ملعب أنفيلد، مساء السبت، خلال لقاء ليفربول وكريستال بالاس.

وتعرف عضلة اللاعب المصري، محمد صلاح، غير المألوفة، والتي ظهرت في الصورة علميا باسم “Serratus anterior muscle”، أو “العضلة المنشارية الأمامية”، وهي عضلة تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا، وتكمن وظيفتها في مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري للإنسان.

ويشار إلى أن التطور البدني لمحمد صلاح ظهر، بشكل واضح، في الصور التي تم التقاطها من ملعب أنفيلد، فور خلعه القميص بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه، ليفربول، ضد كريستال بالاس، إذ من المعروف أن تلك العضلة المنشارية تحتاج حتى تصل إلى هذه الدرجة إلى تمارين شاقة لكل من الكتف والصدر والبطن، وهو ما يلزم تضمين رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.