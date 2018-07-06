فرنسا تفوز على الاوروغواي 2-0 وتتأهل لنصف النهائي

بلغ المنتخب الفرنسي الدور نصف النهائي بكأس العالم لكرة القدم بروسيا بعد تغلبه على اوروغواي 2-0 بملعب نيجني نوفغورود الجمعة في ربع نهائي البطولة.

وسجل ثنائية فرنسا رفاييل فاران (40) من راسية متقنة وضاعف انطوان غريزمان النتيجة في الشوط الثاني مستفيدا من خطأ قاتل من موسليرا حارس منتخب الاوروغواي.

وسيلعب المنتخب الفرنسي مباراة نصف النهائي الثلاثاء 10 يونيو في سان بطرسبورغ مع الفائز من مباراة بلجيكا والبرازيل التي تلعب لاحقا.

وافتقدت الأوروغواي في المباراة لأفضل هداف لها في المونديال الحالي، إدينسون كافاني الذي لم يتعاف من اصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها في ثمن النهائي ضد البرتغال (2-1) السبت.