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في إفتتاح أمم إفريقيا .. الجماهير المصرية تهتف لمحمد أبو تريكة .. وأبو تريكة يعلق ” أنا بحب بلدي بعنيا “

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شهدت الدقيقة 22 من مباراة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في المباراة التي جمعتهما في إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية أمس هتافا كبيرا من الجماهير المصرية الموجودة باستاد القاهرة الدولي للنجم المصري ” أمير القلوب ” محمد أبو تريكة .

وجاء ذلك على خلفية الهاشتاج الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإسم ” أهتف لتريكة ” بعد الهجوم الذي طال به خلال الأيام الماضية من وسائل الإعلام المصرية .. وتصدر الهاشتاج مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة ” تويتر ” .

وتعرض أبو تريكة للهجوم منذ أيام بعد تغريدته التي نعى فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي توفى يوم الإثنين الماضي .

وظهر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وزيمبابوي متأثرا بشكل كبير بسبب هذا الهجوم وعلق على هتاف الجماهير له قائلا : ” لن يستطيع أحد السيطرة على مشاعر الجماهير ، اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب ” .

وتابع : ” حب البلد محفور في قلبي ومصر عنيا .. ولو مصر طلبت مني عنيا وقلبي أنا تحت أمرها ” .

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