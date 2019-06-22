في إفتتاح أمم إفريقيا .. الجماهير المصرية تهتف لمحمد أبو تريكة .. وأبو تريكة يعلق ” أنا بحب بلدي بعنيا “

شهدت الدقيقة 22 من مباراة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في المباراة التي جمعتهما في إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية أمس هتافا كبيرا من الجماهير المصرية الموجودة باستاد القاهرة الدولي للنجم المصري ” أمير القلوب ” محمد أبو تريكة .

وجاء ذلك على خلفية الهاشتاج الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإسم ” أهتف لتريكة ” بعد الهجوم الذي طال به خلال الأيام الماضية من وسائل الإعلام المصرية .. وتصدر الهاشتاج مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة ” تويتر ” .

وتعرض أبو تريكة للهجوم منذ أيام بعد تغريدته التي نعى فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي توفى يوم الإثنين الماضي .

رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق واسكنه فسيح جناته وغفر الله له وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 17, 2019

وظهر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وزيمبابوي متأثرا بشكل كبير بسبب هذا الهجوم وعلق على هتاف الجماهير له قائلا : ” لن يستطيع أحد السيطرة على مشاعر الجماهير ، اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب ” .

وتابع : ” حب البلد محفور في قلبي ومصر عنيا .. ولو مصر طلبت مني عنيا وقلبي أنا تحت أمرها ” .