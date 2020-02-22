قطر تنشئ 16 فندقا عائما لكأس العالم 2022

يقع فندق ADMARES و Sigge Architects في جزيرة Qaitifan Island الشمالية بالقرب من استاد لوسيل الدولي ، الذي سيستضيف المباريات الافتتاحية والنهائية لكأس العالم 2022 FIFA ، ويعملان على تطوير 16 فندقًا عائمًا لخدمة السياح والمشجعين الذين سيزورون قطر.نظرًا لتوقع حشد كبير من الناس ، يتم التخطيط لجزيرة قطيفان الشمالية ، الواجهة الرئيسية للمدينة ، من أجل توفير “جميع احتياجات الجماهير والسياح ؛ مع المشاريع والمرافق والأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى القرى المشجعين خلال البطولة ، والتي سوف تشمل الفنادق العائمة “.

تمتد الجزيرة المضيفة حوالي 1.3 مليون متر مربع مع 830،000 متر مربع من مناطق الجذب وسبعة شواطئ. مع الحد الأدنى من التأثير البيئي ، تعد الفنادق العائمة حلاً مستدامًا لاستيعاب عدد كبير من الأشخاص.إنشاء عقارات جديدة قيمة على المياه ، يولد ADMARES هياكل مبتكرة عائمة أو مدعومة كومة.

تعاونت الشركة العقارية مع شركة Sigge Architects للهندسة المعمارية الفنلندية لتصميم مشروع حديث وعائم في المناطق الحضرية بالقرب من مدينة لوسيل في قطر.

تتميز الفنادق العائمة الـ 16 المتطابقة بتصميم فريد من نوعه ، حيث يبلغ طول كل مبنى 72 مترًا وعرضه 16 مترًا. يتألف الفندق من 101 غرفة ، ومطعم ، وبار صالة ، كل 16 فندق من أربعة طوابق ستوفر ما مجموعه 1616 غرفة عائمة.

و استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022 ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مشاريع ADMARES و Qetaifan.

ويشمل ذلك بناء وتشغيل 16 فندقًا عائمًا على شواطئ جزيرة قطيفان الشمالية لتوفير أماكن إقامة للجماهير داخل قرى المشجعين. من المقرر الانتهاء من الإنشاءات في الوقت المناسب لكأس العالم 2022.