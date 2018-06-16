كرواتيا تستغل أخطاء نيجيريا وتفوز عليها 2 – 0

نجحت كرواتيا في تجاوز عقبة نيجيريا بأفضل طريقة بعدما تعلبت عليها 2-0 السبت.

وجاء الهدف الأول لصالح كرواتيا في الدقيقة (32) بعدما حوّل مدافع نيجيريا إيتيبو كرة ماندزوكيتش بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف لوكا مودريتش الهدف الثاني من ركلة جزاء (71).

وصعدت كرواتيا إلى صدارة المجموعة بثلاث نقاط أمام الأرجنتين وأيسلندا (نقطة لكل منهما) وأخيراً نيجريا بلا رصيد.

وستلعب كرواتيا مع الأرجنتين في المرحلة القادمة مما يعني دخول رفاق ميسي في حسابت معقدة للتأهل إذا تمكنت كرواتيا من الفوز أو التعادل مع الأرجنتين.