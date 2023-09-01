واصل النجم الألماني توني كروس نجم ريال مدريد، انتقاده للاعبين الذين فضلوا ترك المنافسات الأوروبية، والرحيل لدوري روشن السعودي للمحترفين – الدوري السعودي هذا الصيف.

وكان كروس قد أبدى غضبه الشديد من رحيل جابرييل فيجا نجم سيلتا فيجو، إلى أهلي جدة، ووصف الصفقة بأنها “مثيرة للخجل”.

وقال كروس في تصريحات لمجلة Sports Illustrated “يقال إن اللاعبين يقدمون هناك كرة قدم طموحة، لكن الأمر يتعلق بالمال”.

🗣️ Toni Kroos: “Players moving to Saudi Arabia go for money, they are going against football.” pic.twitter.com/O8JFVqLKE6 — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) August 31, 2023

وتابع “على كل لاعب اتخاذ قرار الرحيل بنفسه، كما فعل كريستيانو رونالدو، لكن هناك اختلاف عندما تذهب للسعودية في منتصف مسيرتك مقارنة بالنهاية والاقتراب من الاعتزال”.

يذكر أن الدوري السعودي نجح في جذب الكثير من النجوم على غرار كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما وفيرمينو ورياض محرز وساديو ماني وروبن نيفيز وسافيتش ومالكوم.