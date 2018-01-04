كريستيانو رونالدو: لم أتخيل أبداً أنني سألتقط صورة كهذه.. إنها لكم رياضة

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نشر نجم الكرة البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، صورة على حسابه في #إنستغرام وهو على قمة جبل في مادييرا البرتغالية، وتحيطه جوائزه المتمثلة في 5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية إضافة لثلاث من جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا إلى جانب جائزتي الأفضل بالعالم.

وقال رونالدو معلقا على الصورة: “عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة في كرة القدم، لم أكن أتخيل أبدا أن التقط صورة كهذه”.

وأضاف “أهدي هذه اللحظة، قبل كل شيء، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين الذين تعلمت منهم وهؤلاء الذين عملت معهم في الأندية والمنتخب الوطني.”

وأهدى رونالدو كل هذه الإنجازات لمحبيه قائلا “إنها لكم”.