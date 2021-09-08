أعلن نجم منتخب البرتغال ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ” كريستيانو رونالدو ” في حديث له مع صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن قراره بمنع حضور والدته ” ماريا دولوريس ” للمباريات الهامة التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة .

وأشار كريستيانو رونالدو في حديثه إلى أن السبب من وراء إتخاذه لهذا القرار يرجع إلى أن والدته تشعر بالتوتر الشديد عند مشاهدته وهو يلعب وهو ما يؤثر عليها وتسبب في إصابتها بالإغماء في مناسبتين .

وعلق رونالدو على ذلك قائلا : ” لم يعد لدي أب ولا أريد أن أفقد أمي أيضا .. لذلك لن تشاهد أي مباريات لي في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي ” .

وأعرب النجم البرتغالي عن حبه وتقديره لوالدته فقال : ” لقد عملت بجد لتقديم أفضل ما لديها لأطفالها وخاصة بالنسبة لي لأنني أصغرهم في العائلة ” .