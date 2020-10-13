بعد مشاركته مع المنتخب البرتغالي ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، أكدت شبكة سكاي سبورتس أن نجم فريق ​يوفنتوس​ الإيطالي، قائد منتخب البرتغال ​كريستيانو ​رونالدو​​ قد أصيب بفيروس ​كورونا.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فقد جاءت نتيجة فحص الكورونا الذي خضع له الدون إيجابية، سرعان ما جاء البيان التوضيحي من الاتحاد البرتغالي ليؤكد أن رونالدو أصبح خارج المعسكر الخاص ببطل اوروبا ليدخل في عزله المنزلي ويخضع للعلاج المناسب.

من جهته، أكد الاتحاد أنه لا يعاني من اي عوارض، كما خضع أفراد المنتخب البرتغالي للفحص وجاءت النتائج سلبية.

وبدرها أعربت خطيبة رونالدو ​جورجينا رودريغيز​ عن دعمها له، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من إتصال فيديو كانا يجريانه، وعلّق عليها بالقول:”أنت ملهمي”.











