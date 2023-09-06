أكد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي اتحاد جدة السعودي أن بطولة كأس العالم للأندية ستكون قوية، خاصة في ظل مشاركة فرق مميزة، تضم لاعبين على مستوى عالً.

وحضر بنزيما قرعة المونديال في جدة اليوم الثلاثاء، بينما كان مرتديا الثوب السعودي التقليدي.

كما نشر بنزيما صورة له بالثوب السعودي عبر حسابه على منصة اكس وعلق كاتبا: “هذا مكاني الحمدلله”.

That’s my place 🐅 Alhamdulillah 🤲🏽🤍 pic.twitter.com/H7ii0aLctd — Karim Benzema (@Benzema) September 5, 2023

وقال بنزيما في تصريحات على هامش حفل سحب القرعة، ردا على سؤال حول إمكانية التتويج باللقب: “لا أعد الجماهير الاتحادية بشيء، لكننا سوف نبذل أفضل ما لدينا لإسعادهم”.