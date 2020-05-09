استضافت المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة القاهرة والناس لاعب كرة القدم المصري السابق ” عمرو زكي ” .

وأثار عمرو زكي في تصريحاته الكثير من الجدل خاصة ما تعلق بحياته الخاصة وخلافه مع طليقته .

فأشار إلى أن زوجته السابقة وجهت له اتهامات ظالمة وإنها بتلك الاتهامات ظلمت إبنهما أيضا فقال : ” الست اللي تطلع تتكلم على أبو ابنها ظلم لابنها مش لعمرو لأني بعتبر أي علاقة بين اتنين متجوزين وانفصلوا الولاد مالهومش ذنب ” .

وهو الأمر الذي دفعه إلى طردها في الشارع ولكنه أكد إنه يهتم بإبنه قائلا : ” وبصرف على ابني بس مش بديها فلوس في إيدها .. عندي محامي وهي عندها محامي وبدفع كل شهر فلوس ” .

ووجه إلى عمرو زكي سؤالا حول قيام أحد السيدات في شمال إفريقيا بعمل سحر ” عمل ” له .. ليرد على ذلك ساخرا : ” أنهى واحدة فيهم .. أنا مش مؤمن بالحاجات دي ” .

ونفى عمرو زكي ما تردد حوله أن علاقة له مع فنانة هي التي تسببت في تدمير حياته فقال : ” أنا حريص على مستقبلي وده أمر غير صحيح ومفيش ست دمرت حياتي ” .

وتابع : ” “لدىّ العديد من العلاقات مع الفنانين والإعلاميين والرياضيين وعلاقتي بكل الناس قوية وعندي بدل الواحد ألف .. صحيح كنت متجوز لكن عندي صداقات كتير ” .