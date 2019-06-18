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” مارادونا ” يهاجم ميسي ورفاقه في المنتخب بألفاظ نابية

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شن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ” دييغو أرماندو مارادونا ” هجوما عنيفا على لاعبي منتخب بلاده بعد الهزيمة التي تعرضوا لها أمام منتخب كولومبيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل .

وفي تصريحات لمارادونا نقلتها صحيفة ” ماركا ” الإسبانية قال أن اللاعبين أضاعوا هيبة المنتخب وأهانوا القميص الذي يرتدونه .. مضيفا : ” ما الذي تبقى من هيبة الأرجنتين التي بنيناها منذ سنوات .. أشعر أن فريق مملكة تونغا يستطيع الفوز علينا ” .

وبالحديث عن اللاعبين وجه مارادونا السباب لعدد من اللاعبين بألفاظ نابية وإنه لم يعد لديه ثقة في هؤلاء اللاعبين .

وكانت قرعة بطولة كوبا أمريكا وضعت الأرجنتين في المجموعة الثانية مع منتخبات : قطر وكولومبيا وباراجواي .. ومباراتهم القادمة ستكون مع منتخب باراجواي .

ويذكر أن منتخب الأرجنتين لم يحرز لقب كوبا أمريكا منذ 26 عاما على الرغم من بلوغه النهائي خمس مرات .

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