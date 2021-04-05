زُج بإسم نجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ بشحنة كبيرة من ​المخدرات​، تحتوي على لا يقل عن 50 كيلوغراماً من الكوكايين، ضُبطت بشقة في مدينة ​نيويورك​ الأميركية.

ولاحظت ​الشرطة الأميركية​ أثناء عملية المداهمة وجود رمز “CR7″، أي إسم العلامة التجارية الخاصة برونالدو، وكانت موجودة فوق كميات ​المواد المخدرة​، على شكل ختم، بالإضافة إلى مبلغ مالي وبندقية.

وذكرت صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية أن إدارة مكافحة المخدرات قالت إن عناصرها كانوا يراقبون شخصين، في إطار أحد التحقيقات عندما داهموا شقة سكنية، بعد أن رأى مشتبهاً يدخل الشقة بلا شيء، ثم يخرج ومعه حقيبة.، فجرى توقيفه على بعد مسافة قريبة، وكانت الحقيبة تحتوي على حوال 200 ألف دولار أميركي.

وبعد أن حصلوا على مذكرة تفتيش، إقتحم عناصر الشركة الشقة السكنية، ليكتشفوا 50 عبوة من الكوكايين، في كل واحدة منها كيلو غرام من المخدرات.









