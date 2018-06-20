المغرب سيطرت والبرتغال فازت 1 – 0

– دقائق قليلة على النهاية، المغرب يمسك بزمام الأمور، يحاول بجميع الطرق، لكن لاعبيه لا ينجحون في ترجمة الفرص التي اتيحت لهم.

– بنعطية أهدر فرصة تعديل النتيجة بغرابة رغم موقعه المناسب.

– لم تتغير الأرقام والنتيجة في أول 10 دقائق من الشوط الثاني لكن بالهندة كان قريباً من التعادل برأسية تعملق باتريسيو في إبعادها.

– نهاية الشوط الأول بتفوق البرتغال بهدف نظيف رغم محاولات المغرب العديدة لبلوغ شباك باتريسيو.

– استمر استحواذ المغرب العقيم على الكرة، في مقابل تعامل واقعي من زملاء رونالدو الذين كانوا قريبين من اضافة الهدف الثاني عبر غيديش لولا تألق منير المحمدي في التصدي.

– بعد 25 دقيقة على انطلاق المواجهة، المنتخب المغربي يسيطر على المواجهة دون فاعلية، والبرتغال يتفوق دون اقناع.

– د 19 – درار يتجاوز دفاع البرتغال ويمرّر لبوصوفة لكن المدافع سيدريك أبعدها عن مرمى باتريسيو.

– د 12 – ركنية للمغرب يلعبها درار على رأس القائد بنعطية الذي سدد وروي باتريسو تصدى بنجاح.

– د 10 – أول ردة فعل جدية للمغرب جاءت من رأسية لمبارك بوصوفة جانبت مرمى روي باتريسيو.

– – 5 دقائق على انطلاق المباراة، رونالدو يسجل الهدف الأول للبرتغال وهدفه الشخصي الرابع في البطولة.

يخوض المنتخب المغربي، بعد قليل، مواجهة مصيرية أمام نظيره البرتغالي في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وننقل لكم عبر هذه الصفحة تغطية ومتابعة مباشرة لاهم لحظات واحداث المباراة.

وكان منتخب أسود الأطلسي قد واجه إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات، ورغم أدائه الرائع وقربه من الانتصار، إلا أنه تلقى هزيمةً مفاجأةً بهدفٍ نظيف سُجل في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ليصبح بذلك في المركز الأخير في المجموعة الثانية.