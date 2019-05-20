“مثل طفل”.. محمد صلاح ينام على أرض الطائرة وسط سخرية زملائه

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تشامبرلين، بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو يظهر خلاله اللاعب المصري محمد صلاح نائمًا على الأرض في طائرة الفريق، خلال سفر الفريق إلى مدريد لإقامة معسكر إعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسخر لاعبو ليفربول من طريقة نوم اللاعب المصري، وسط ضحكات واضحة في الفيديو، ولكن لم يهتم صلاح بردود فعل زملائه وبقي كما هو.

Ox on Instagram 😂😂😂 pic.twitter.com/Z13oHyIR75 — Anfield HQ (@AnfieldHQ) May 20, 2019

يذكر أن فريق ليفربول غادر إلى مدريد بجميع نجومه استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، ومن بينهم المهاجم البرازيلي فيرمينو؛ حيث يخوض الفريق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.