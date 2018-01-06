محمد صلاح… من كان يتصور ان يتحول لاعب عادي في “المقاولون العرب” الى “ملك افريقيا”؟ رياضة

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تحول الفرعون المصري والنجم محمد صلاح من مجرد لاعب عادي في فريق المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز إلي لاعب عالمي وزعيماً للقارة الافريقية بأكملها مع مرور السنوات القليلة الماضية، فمن كان يتصور أن مجرد لاعب عادي في فريق المقاولون العرب سوف يصل إلي ما وصل إليه النجم محمد صلاح.

ولكن مشوار النجم محمد صلاح في الملاعب لم يكن بهذه السهولة التي يتصورها العديد من الجماهير، حيث بدأ النجم محمد صلاح مشواره من فريق المقاولون العرب ومن ثم رحل إلي فريق بازل السويسري، ومن هناك كانت نقطة التحول الأساسية في حياته الكروية والتي انتقل من بعدها إلي نادي تشيلسي الإنجليزي والذي عاش فيه أسوأ كوابيسه، قبل أن تعود له الحياة مرة أخرى في إيطاليا مع كلاً من نادي فيورنتينا ومن ثم نادي روما، إلي أن وصل به المطاف الآن مع نادي ليفربول.

وقد تعددت الانجازات التي حققها الفرعون المصري محمد صلاح في العام الماضي 2017، ولعل أبرزها كانت قيادته للمنتخب الوطني المصري نحو التأهل إلي مونديال روسيا المقبل وذلك بعد غيابه عن المونديال منذ 28 عاماً، وإضافة لذلك أيضاً نجح في إيصال المنتخب الوطني المصري إلي نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2017.

أما على مستوى الأندية فقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب رفقة فريقه الحالي ليفربول في النصف الثاني من عمر العام الماضي 2017، كما نجح أيضاً في تسجيل سبعة عشر هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما جعله يُنافس وبقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

أما على المستوى الفردي فقد فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي 2017، وإضافة لذلك أيضاً فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الماضي 2017 والتي يمنحها الاتحاد العربي للصحفيين، وأضاف لها أخيراً جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام ذاته والتي منحها له الاتحاد الأفريقي لكرة.

ولا شك أن كتاب انجازات الفرعون المصري محمد صلاح لن يتم غلقه إلا بعد سنوات طويلة، وفي خلال هذه السنوات سوف يتم فيها كتابة المزيد من النجاحات والمزيد من الانجازات سواء على مستوى الألقاب أو حتى على مستوى الجوائز الفردية.