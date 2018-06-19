محمد صلاح يحطم أسطورة مجدى عبد الغنى ويسجل الهدف الثاني لمصر فى المونديال بعد 28 عاما

نجح النجم المصري محمد صلاح فى إحراز الهدف الأول للفراعنة فى كأس العالم بالدقيقة 73، خلال مواجهة روسيا المقامة حاليًا على ملعب كريستوفسكى بمدينة سانت بطرسبرج، فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العالم، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح روسيا.

وانتظر الفراعنة 28 عاما منذ إحراز مجدي عبد الغنى لهدف الفراعنة الوحيد فى البطولة العالمية سنة 1990

ولعب الفراعنة مباراتين بعد مواجهة هولندا التى شهدت إحراز هدف مجدي عبد الغني ثم لعب المنتخب مباراتين أمام إنجلترا وأيرلندا.

وخسر المنتخب أمام إنجلتزا بهدف نظيف فيما تعادل مع أيرلندا سلبيًا بعد التعادل فى المباراة الأولى أمام هولندا 1-1 ثم خسر من أوروجواى فى بداية مشواره مع مونديال روسيا 2018