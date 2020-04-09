تسبب توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم والأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مختلف الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى انخفاض أسعار العديد من نجوم كرة القدم.

وكشفت شبكة “ترانسسفير ماركت”، المختصة بأسعار اللاعبين، أن القيمة السوقية للنجم المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي انخفضت بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصرى محمد صلاح حالياً 120 مليون جنيه إسترلينى، بعدما وصلت فى وقت سابق لـ 150 مليون جنيه إسترلينى.

على جانب اخر، نشر محمد صلاح مقطع فيديو طريف عن كيفية قضاء وقته مع ابنته مكة في فترة العزل المنزلي حيث ظهر وهو يلهو ويتدرب معها.