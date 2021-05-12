نشر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، صورة له من أمام قبة الصخرة في المسجد الاقصى، ووجه رسالة الى قادة العالم مطالبا بوقف العنف وقتل الأبرياء.

وكتب صلاح عبر حسابع على “تويتر”: “إنني أدعو جميع قادة العالم بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طوال السنوات الأربع الماضية إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور، لقد طفح الكيل”.

وذكر صلاح في نهاية التغريدة اسم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا موجها حديثه له مطالبا ببذل كل الجهود الممكنة لوقف العنف وقتل الابرياء ناهية تغريدته بالقول: “لقد طفح الكيل”.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson — Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

وكان عدد كبير من لاعبي وأندية كرة القدم في العالم قد عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين رياض محرز وبول بوجبا ومحمد النني وأحمد حجازي وساديو ماني وأشرف حكيمي