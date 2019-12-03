الصفحة الرئيسية رياضة مرتضى منصور يدخل في مشادات عنيفة مع لاعبي الزمالك ويحبسهم داخل النادي

مرتضى منصور يدخل في مشادات عنيفة مع لاعبي الزمالك ويحبسهم داخل النادي

بواسطة -
0 49

عقد المستشار ” مرتضى منصور ” رئيس نادي الزمالك اجتماعا يوم أمس الإثنين مع لاعبي الفريق داخل نادي الزمالك لمناقشة بعض الامور الخاصة بالنادي وآخرها هزيمة نادي الزمالك من فريق ” مازيمبي الكونغولي ” بنتيجة ثلاثة أهداف للاشئ في دوري ابطال إفريقيا .

بالإضافة إلى قضية صرف المستحقات المتأخرة للاعبين وهو الأمر الذي أدى إلى إمتناع اللاعبين عن خوض التدريبات  .

وتطور الأمر بعد دقائق من بدء الإجتماع ووصل إلى مشادات كلامية عنيفة بين رئيس النادي وبعض اللاعبين وقيام مرتضى منصور بتوجيه السباب وبعض الألفاظ البذيئة للاعبين مما اضطر لاعبي الفريق إلى مغادرة مكتبه .

ليقوم مرتضى منصور بمطالبة أفراد الأمن بإغلاق البوابات وعدم السماح لأي لاعب بالخروج من مقر القلعة البيضاء رافضا دخول أو خروج أي شخص .

وفوجئ أعضاء نادي الزمالك بإغلاق جميع البوابات وعدم تمكنهم من الدخول إلى مقر النادي .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.