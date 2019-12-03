مرتضى منصور يدخل في مشادات عنيفة مع لاعبي الزمالك ويحبسهم داخل النادي

عقد المستشار ” مرتضى منصور ” رئيس نادي الزمالك اجتماعا يوم أمس الإثنين مع لاعبي الفريق داخل نادي الزمالك لمناقشة بعض الامور الخاصة بالنادي وآخرها هزيمة نادي الزمالك من فريق ” مازيمبي الكونغولي ” بنتيجة ثلاثة أهداف للاشئ في دوري ابطال إفريقيا .

بالإضافة إلى قضية صرف المستحقات المتأخرة للاعبين وهو الأمر الذي أدى إلى إمتناع اللاعبين عن خوض التدريبات .

وتطور الأمر بعد دقائق من بدء الإجتماع ووصل إلى مشادات كلامية عنيفة بين رئيس النادي وبعض اللاعبين وقيام مرتضى منصور بتوجيه السباب وبعض الألفاظ البذيئة للاعبين مما اضطر لاعبي الفريق إلى مغادرة مكتبه .

ليقوم مرتضى منصور بمطالبة أفراد الأمن بإغلاق البوابات وعدم السماح لأي لاعب بالخروج من مقر القلعة البيضاء رافضا دخول أو خروج أي شخص .

وفوجئ أعضاء نادي الزمالك بإغلاق جميع البوابات وعدم تمكنهم من الدخول إلى مقر النادي .