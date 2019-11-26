مرتضى منصور يعلن عن رفضه إقامة مباراة ” السوبر الإفريقي ” في دولة عربية ما : ” دي مؤامرة “

أعلن ” مرتضى منصور ” رئيس نادي الزمالك في مؤتمر صحفي أقامه اليوم في مقر النادي عن قراره برفض إقامة مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي في العاصمة القطرية ” الدوحة ” .

فقال : ” لن نلعب مباراة السوبر الإفريقي في قطر وهذا قرار نهائي ” .. وبرر منصور اتخاذه لهذا القرار على إثر الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة .

وتساءل مرتضى منصور حول السبب من وراء اختيار قطر بدلا من تونس على الرغم من أن المباراة مع فريق تونسي وإنه لا يوجد لديه مشكلة في إقامتها بتونس قائلا : ” الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا .. لماذا نلعب في قطر ؟ لماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا ؟ ” .

وأشار إلى أن هناك مؤامرة ضد مصر ونادي الزمالك فقال : ” سمعت أن نادي الترجي أصدر بيانا بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي .. ومن هنا اسأل أليس من الوارد أن يتم توجيه السباب لدولة مصر أثناء المباراة وهذا سوف يقابله اللاعبون بالرد ومن هنا سنتعرض للحبس وهذا ما يريده القطريون ” .