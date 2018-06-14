مسؤول سعودي يتوعد بمحاسبة اللاعبين المقصرين في مباراة روسيا

كشف عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه ستتم محاسبة عدد من اللاعبين بسبب سوء مستوياتهم خلال مباراة الافتتاح، وأبرزهم الحارس عبدالله المعيوف والمدافع عمر هوساوي والمهاجم محمد السهلاوي.

وقال عزت في مداخلة هاتفية على برنامج “روسيا 2018” في قناة “العربية”: المستوى كان سيئاً للغاية ولا يعكس البرنامج الإعدادي الذي لم تقصر معنا القيادة به وكذلك تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال وغير مرضية.

وواصل: تم إعداد البرنامج الإعدادي لكسر الخوف أمام المنتخبات الكبيرة في أراضيها، ولكن الانهيار لم يكن لياقيا، بل أخطاء في التمرير وأخطاء فنية من المدرب، أخطاء وتأخير في التغييرات، وستتم محاسبة عدد من اللاعبين، وأبرزهم عبدالله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي، لسوء مستوياتهم في المباراة.