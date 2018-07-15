منتخب فرنسا يتوج بلقب كأس العالم روسيا 2018 ‎‎(فيديو)

توج المنتخب الفرنسي بطولة كأس العالم 2018، بنسختها رقم 21، المقامة في روسيا، بعد فوز 4/2، على منافسه الكرواتي في المباراة النهائية

وهذا التتويج الثاني للديوك الفرنسية بعد أن أحرزوا اللقب العام 1998، في حين فشل المنتخب الكرواتي في التتويج باللقب في أول صعود للنهائي

المصدر: erem.com

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