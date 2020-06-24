أعلن ” هاني زادة ” عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في منشور له عن قرار مجلس إدارة النادي بعدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي .

فكتب في منشوره قائلا : ” بالإجماع عدم استكمال الدورى وعدم إهداء الأهلى اللقب .. قرار بالإجماع من مجلس إدارة نادى الزمالك ” .

وجاء ذلك القرار بعد عقد اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك عصر اليوم بحضور الفرنسي ” باتريس كارتيرون ” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .

كما أكد ” أمير مرتضى منصور ” المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة مع إدارة الكرة وكارتيرون تم الاتفاق خلالها على رفضهم بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد،التى يتم اجرائها استعدادا لعودة النشاط الكروى .

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر استكمال بطولة الدوري في منتصف شهر أغسطس المقبل بعد قرار الحكومة بعودة جميع الأنشطة والتدريبات بداية من الأسبوع الجاري .