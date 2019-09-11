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نقل مايكل شوماخر لمستشفى في باريس لتلقي ” علاج سري “

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24.01.2006 Mugello, Italy, Michael Schumacher (GER), Scuderia Ferrari - Scuderia Ferrari 248 F1 Launch - www.xpb.cc, EMail: info@xpb.cc - copy of publication required for printed pictures. Every used picture is fee-liable. © Copyright: xpb.cc

كشفت شبكة ” سكاي نيوز العربية ” نقلا عن صحيفة ” لو باريسيان ” الفرنسية عن نقل بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات ” مايكل شوماخر ” إلى مستشفى بومبيدو في جنوب غرب باريس لتلقي علاجا سريا يوم الإثنين الماضي .

حيث سيخضع إلى علاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي ” فيليب ميناش ” المتخصص في جراحات القلب للحصول على تأثير مضاد للالتهابات في جميع أنحاء الجسم  .

ويأتي ذلك على خلفية الحادث الذي تعرض له منذ 6 سنوات أثناء ممارسة رياضة التزلج في جبال الألب الفرنسية .. والذي أدى لتعرضه إلى إصابات خطيرة في الرأس وتم وضعه في غيبوبة مستحثة طبيا لعدة أشهر .

 

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