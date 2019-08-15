هجوم على وليد الفراج ومطالبات بإلغاء برنامجه

تسببت تغريدة الإعلامي الرياضي ” وليد الفراج ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” إلى شن هجوما كبيرا عليه من جانب جمهور نادي النصر السعودي على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحدث بها عن مهاجم الفريق ” عبد الرزاق حمد الله ” .

حيث قال وليد الفراج في تغريدته : ” أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي .. لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مر ملاعبنا .. علينا التفاخر بإنجازاتنا لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين .. خفف تعصبك ” .

الأمر الذي اعتبره جمهور النصر السعودي إساءة لهم وإنه على العكس يشعل التعصب الرياضي بين الجماهير قبل انطلاق مسابقة دوري المحترفين .

وأطلق جمهور النصر خلال الساعات الأخيرة الماضية هاشتاج ” إيقاف برنامج الفراج مطلب ” والذي تصدر قائمة تويتر .. بينما جاء جمهور نادي الهلال مدافعا عا الفراج وتغريدته .

احترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم اجنبي مر ملاعبنا ، علينا التفاخر بإنجازاتنا لكن مع الاعتراف بأنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين #خفف_تعصبك — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) August 14, 2019

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب

لو كان مقدم يستهدف الهلال ماجلس يوم واحد ويُلغى برنامجه،آن الاوان للنصراويين ان يطالبوا بإغلاق ظهور برنامجه .. للصبر حدود وقلنا ممكن الرجل يتغير ولكن واضح هالسنة داخل متشنج بقوه بعد ان حصل #النصر على الدوري الاستثنائي .. "من ابسط حقوقنا هذا المطلب" — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) August 14, 2019

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب بعد جلب أسماء أساءت للنصر في برامج سابقة كعادل التويجري وأمثاله وبعد تطاول الفراج على النصر وحمدالله في تغريدات عدة جمهورالنصر يدشن هذا الهاشتاق ويطالب بإيقاف برنامج الفراج لأنه ينحاز للهلال ضد النصر على طول الخط وعرضه ! — منار الرياض (@manar9alriyadh3) August 15, 2019

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب

برنامج موجه ضد النصر

جامع كل اعلامي يحارب النصر

وفي قناة الوطن

النصر نادي سعودي

يا وزارة الاعلام؟؟ — بنت الوطن العالمية (@alnasser442) August 15, 2019