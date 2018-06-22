هل طلب منتخب مصر تأمين خاص لمحمد صلاح في روسيا؟

نفى عصام عبدالفتاح، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، والمرافق لبعثة الفراعنة في روسيا، طلب أي تأمين خاص لمحمد صلاح في روسيا، مشيدا بقتال لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي، وسعيه لخوض أول مباراة في كأس العالم.

ويسابق محمد صلاح الزمن، من أجل المشاركة في مباراة مصر وأوروجواي في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2018 بروسيا، يوم 15 يونيو.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية في الكتف على هامش مشاركته في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، مع ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني.

وأشار عبدالفتاح في تصريحات إذاعية: “محمد صلاح مقاتل غير عادي، يريد اللحاق بالمباراة الأولى، وهذا اعطى نوع من الطمأنينة لزملائه اللاعبين”.

وأضاف: “ما اثير حول طلبنا لتأمين خاص لمحمد صلاح في روسيا غير صحيح، لم نطلب أي امر استثنائي لصلاح”.

وتابع: “كل الأمور طيبة، رحلة البعثة من مصر لجروزني استغرت حوالي 3 ساعات ونصف، روح اللاعبين رائعة، يمتلكون عزيمة وإصرار وحماس”.

وأكمل: “استقبال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للمنتخب اعطى اللاعبين مزيدا من الروح والإصرار ودافع كبير لتحقيق أمر طيب بالمونديال، هذا واضح على وجوههم”.

واختتم: “الاستقبال في جروزني كان رائعا للغاية، وجود السفير ومسؤولي المدينة بجانب عرض فلكلور شعبي، ووجود الأعلام المصرية في الشوارع”.