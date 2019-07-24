وفاة الملاكم الروسي ” مكسيم داداشيف ” متأثرا بضربات قاتلة في الرأس خلال نزال

أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة عن وفاة الملاكم الروسي ” مكسيم داداشيف ” البالغ من العمر 28 عاما يوم أمس الثلاثاء بعد 3 أيام من فقدانه الوعي متأثرا بالإصابات التي لحقت به في مباراة ملاكمة ضد البورتريكي ” سابريل ماتياس ” يوم الجمعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية .

Ref’s aren’t doctors — but they gotta be better trained. Dadashev wasn’t in this fight anymore. You can see there’s nothing on his punches and staggered gait. Dadashev is recovering from bleeding of brain. Doctor unsure extent of brain damage. pic.twitter.com/volVcTHnHC — David Kano (@TheDKano) July 20, 2019

وخاض داداشيف مباراة في الوزن الخفيف استمرت حتى الجولة 11 واضطر مدربه ” بودي ماكجيرت ” إلى إنهاء المباراة بعد أن لاحظ تأثر الملاكم بالضربات التي تلقاها في رأسه .

وفاة الملاكم الروسي مكسيم داداشيف اليوم بعد غياب عن الوعي أصيب به اثر نزاله أمام البورتوريكي سابريل ماتياس السبت الماضي.

وفقد داداشيف وعيه وهو في طريقه إلى غرفة الملابس اثر تلقيه ضربات متتالية،

كما رفض الانسحاب بعد نصيحة من المنظمين كما يبدو في الفيديو

pic.twitter.com/twgQJOTwpx — adnan yousif (@AdnanYousif) July 23, 2019

وفقد داداشيف وعيه تماما وهو في طريقه إلى غرفة الملابس إثر تلقيه ضربات متتالية .. ودخل في حالة إغماء ليتم نقله إلى المستشفى وتبين إصابته بنزيف في المخ وخضع لعملية جراحية طارئة ولكنها لم تنجح في إنقاذ حياته .

وأعلن ” عمر كريمليف ” رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة أن الاتحاد سيتكفل بكل تكاليف الجنازة وسيقدم إعانة لأسرة داداشيف .. كما أكد على فتح تحقيقا في الأسباب التي أدت إلى وفاة الملاكم .

وأثار خبر وفاة داداشيف موجة حزن بين اللاعبين وعشاق الملاكمة ونعاه الكثير من أبطال اللعبة خاصة إنه كان ملاكما قويا وفاز بجميع مبارياته السابقة بالضربة القاضية .