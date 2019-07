وفاة الملاكم الروسي ” مكسيم داداشيف ” متأثرا بضربات قاتلة في الرأس خلال نزال

أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة عن وفاة الملاكم الروسي ” مكسيم داداشيف ” البالغ من العمر 28 عاما يوم أمس الثلاثاء بعد 3 أيام من فقدانه الوعي متأثرا بالإصابات التي لحقت به في مباراة ملاكمة ضد البورتريكي ” سابريل ماتياس ” يوم الجمعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية .

Ref’s aren’t doctors — but they gotta be better trained. Dadashev wasn’t in this fight anymore. You can see there’s nothing on his punches and staggered gait.

Dadashev is recovering from bleeding of brain. Doctor unsure extent of brain damage. pic.twitter.com/volVcTHnHC

— David Kano (@TheDKano) July 20, 2019