وفاة نجل أسطورة الكرة البرازيلية ” كافو ” أثناء مباراة كرة قدم

نشرت صحيفة “جلوبو سبورت ” البرازيلية خبرا عن وفاة ” دانيلو فليسيانو دي مورايس ” نجل لاعب كرة القدم وقائد منتخب البرازيل السابق النجم ” كافو ” مساء أمس الأربعاء .

حيث تعرض دانيلو البالغ من العمر 30 عاما إلى أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته أثناء لعبه لمبارة كرة قدم مع أصدقائه في أحد الملاعب القريبة من منزله .

وذكرت الصحيفة أن دانيلو لعب في المباراة لمدة 10 دقائق ثم شعر بعد ذلك بالتعب وإنه ليس بخير وعدم القدرة على التنفس وأخبر أصدقائه بذلك .

ليتم نقل دانيلو على الفورإلى مستشفى ” ألبرت أينشتاين ” في ساو باولو حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت المحاولات في إنقاذه .

وأكد خبر الوفاة اللاعب البرازيلي السابق ” باولو سيرجيو” زميل كافو السابق بنادي روما الإيطالي .. قبل أن يقدم العديد من أساطير الكرة تعازيهم لكافو .