أعلنت مجموعة “إم بي سي”، عن عودة الإعلامي الرياضي وليد الفراج لتقديم البرامج الرياضية عبر إحدى فضائياتها.

ونشر حساب قناة “MBC ACTION” على “تويتر”، مقطعاً مصوراً تعلن فيه القناة عن عودة الفراج إلى شاشة “إم بي سي” قريبا، دون الإفصاح عن الموعد الرسمي.

وكان الفراج قد ودع جماهير برنامجه “الدوري مع وليد” المذاع على فضائية “SBC”، معلنا أنه سينتقل لتجربة جدية سيتم الإفصاح عنها خلال أيام أو ساعات.

يذكر أن في وليد الفراج عمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب قنوات الرياضة كمقدم برامج ومحلل رياضي وبعد إغلاقها إنتقل لتقديم برنامج «الجولة»، على قناة لاين سبورت الرياضية ثم توجه للعمل لمجموعة قنوات إم بي سي عمل بعدها في قناة sbc السعودية