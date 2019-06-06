ومازالت فضائح الاتحاد الإفريقي مستمرة . ” القبض على أحمد أحمد “

نشرت مجلة ” جون أفريك ” الفرنسية خبرا عن أن السلطات الفرنسية قامت بإلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف ” أحمد أحمد صباح اليوم الخميس على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي ” فيفا ” لاتهامه بتهم تتعلق بالفساد .

وتم إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا في فندق بالعاصمة باريس من قبل الأجهزة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية .

وجاء قرار القبض عليه بعد البلاغ الذي تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي ” عمرو فهمي ” الذي اتهم فيه أحمد أحمد بقضايا فساد .

وتمثلت التهم الموجهة إليه بعد شكوى عمرو فهمي وعلى إثرها تم إلقاء القبض عليه في فسخ التعاقد مع شركة ” بوما ” ومنح العقد لشركة ” Technical steel ” للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار وأن هناك شبهة حول تلك الصفقة لوجود علاقة صداقة بين احمد احمد ورئيس الشركة الفرنسية .

وكشفت أيضا صحيفة ” NZZ ” الألمانية عن تهمة ثانية تتمثل في منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الوطني كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه .

وجاءت التهمة الثالثة في شرائه لسيارتين جديدتين على حساب الاتحاد الإفريقي بقيمة 40 ألف دولار .. واحدة منهما في مصر والأخرى في مسقط رأسه في مدغشقر .

وجاء رد أحمد أحمد على هذه الاتهامات قائلا : ” جميع القرارات اتخذت بشفافية ” .