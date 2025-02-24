مقال مرسل من الأمير سراج وهاج

بواسطة: الأمير سراج وهاج

كم تهتز مشاعري عندما أستمع الى هذه الأنشوده

إنها تحكي واقع أليم .. من صمت مريب ومذلة مهينه …كلنا شاهدين عليه

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اطلعي بقى من سكاتك .. ياللي ساكتة من سنين

ارفعي بايدك راياتك .. مهما كانوا منكسين

مستحيل النيل هيجري .. عكس مجراه الأساسي

من هنا سكة سلامتك .. صحصحي العقل اللي ناسي

الخطر بيزيد بصمتك .. التاريخ دايما في صفك

و الفنون بستان ف قصرك .. ابعدي الخوف اللي حاوطك

صحصحي العقل اللي ناسي

انتي تاج الشرق و نجوم التماسي .. انتي نبع الفن و نشيدي الحماسي

ياللي زارعة الفن دايما .. تحت شبابيك الغلابة

ياللي غازلة من تاريخك .. شال محبة و انسانية

ادبحي الخوف اللي فيا .. اكسري لحن الرتابة

و اعزفي لحنك هدية .. ده انتي طول عمرك قوية

افردي دراعك و ضمي .. لمي كل الخلق لمي

انهضي و قومي و همي ..

و اطلعي بقى من سكاتك .. و ارفعي بايدك راياتك

من هنا سكة سلامتك .. الخطر بيزيد بصمتك

انفضي الخوف اللي حاوطك .. و اكسري الحاجز و فوتي

و اخرجي ضد اللي خانك .. و ادهسي الخاين بهامتك

من هنا سكة سلامتك

افردي دراعك و ضمي .. لمي كل الخلف لمي

انهضي و قومي و همي ..

و اطلعي بقى من سكاتك .. و ارفعي بايدك راياتك

من هنا سكة سلامة .. من هنا سكة ندامة

و السكك مليانة ياما .. بالديابة و الخواجة

و اللئيم ابو نجمة زرقا .. فاكر ان الارض لعبة

ارضنا شرف العروسة .. و العروبة شرفها غالي

اغلى من العالم بحاله

اطلعي بقى من سكاتك .. و ارفعي بايدك راياتك

من هنا سكة سلامتك .. الخطر بيزيد بصمتك

نوري العالم بشمسك .. و اهزمي بالفن صمتك

تحرس الحرية ارضك .. تطلع الاجيال عفية

اطلعي بقى من سكاتك .. و ارفعي بايدك راياتك

من هنا سكة سلامتك