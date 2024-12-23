ألا ابتهِجوا وبالأزهارِ جُودُوا

فمولِدُ فاطمٍ للخلْقِ عيدُ

حبيبةُ احمدٍ للدِّينِ حِصْنٌ

ومُدَّخَرٌ يَزيدُ ولا يبيدُ

تصادف هذه الايام ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلوات الله عليهما والهما الطيبين الطاهرين .

فهنيئا ومبارك لكم وعليكم يا مؤمنين هذه المناسبة العطرة .

انها الزهراء ! التي ماتت الرياحين وانقضى عطرها وعطر الزهراء ام الحسنين على مر الزمان يفوحُ

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):«فاطمة بضعة منّي من سرّها فقد سرّني ومن ساءها فقد سائني، فاطمة أعزّ الناس عليّ».

ومن ألقابها (عليها السلام): اُمّ أبيها.فقيل: الاُمّ بمعنى الأصل والأصالة، فالزهراء (عليها السلام) بأولادها الطاهرين الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ومواقفهم وفدائهم وتضحياتهم أعطوا الأصالة لرسالة أبيها (صلى الله عليه وآله)، فالإسلام محمّدي الحدوث وحسيني البقاء وكلّهم نور واحد، فأصبحوا بمنزلة الأصل في ديموميّة الرسالة المحمّديّة، كما قالها الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله):«حسين منّي وأنا من حسين».وفاطمة الزهراء سيّدة النساء (عليها السلام) اُمّ أبيها.

عن النبيّ (صلى الله عليه وآله):«لو كان الحُسنُ شخصاً لكان فاطمة، بل هي أعظم، إنّ فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً».

عن الحسين عن رسول الله (عليهما والهما الصلاة السلام) قال:«فاطمة بهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها اُمناء ربّي وحبله الممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم به نجا، ومن تخلّف عنه هوى»