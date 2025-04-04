مقال مرسل من وهب الحسيني

بواسطة وهب الحسيني

ارض الناس التي يريد ان يسيطر عليها الرئيس الامريكي ترامب فهل يفلح ؟

واقصد بارض الناس تحديدا >> غرينلاند<< وهو اسمها الاصلي حسب لفظ سكانها الاصليين بلغتهم الجرينلاندية، وليس كل ارض الناس ، فالمعروف عن ترامب الرئيس الامريكي انه يريد اراضي كثيرة من الناس الذين على كوكب الارض، فهو يريد كندا مثلما يريد غزة وغيرهما .

لكن هنا اريد ان احدثكم عن :

جرينلاند أو غرينلاند (بالجرينلاندية: Kalaallit Nunaat أي «أرض الناس»، وبالدنماركية: Grønland أي «الأرض الخضراء»)هي تقسيم إداري ذاتي الحكم داخل مملكة الدنمارك وهي أكبر جزيرة في العالم، تقع بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، شرق أرخبيل القطب الشمالي الكندي.وعلى الرغم من أن جرينلاند جزء من قارة أمريكا الشمالية من ناحية الجغرافيا الطبيعية، إلا أنها ارتبطت سياسيًا وثقافيًا بأوروبا (تحديدًا النرويج والدنمارك، القوى الاستعمارية) لأكثر من ألف عام، ابتداءً من عام 986. غالبية سكانها هم من الإنويت، الذين هاجر أسلافهم من ألاسكا عبر كندا الشمالية، واستقروا تدريجيًا في الجزيرة بحلول القرن الثالث عشر.

و جزيرة غرينلاند إقليم ذاتي الحكم تابع للدنمارك، وهي أكبر جزيرة في العالم، ولكنها الأقل سكانا، ويغطيها ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية، تقع بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي.

يطلق عليها سكانها اسم “إنويت نونات” أو “كالاليت نونات”، وهي عبارة باللغة المحلية تعني “أرض الناس”، ويطلقون على عاصمتها نوك اسم “غود ثوب”.

وغرينلاند جزء من قارة أميركا الشمالية، لكنها من الناحية الجيوسياسية جزء من أوروبا بسبب تبعيتها للدنمارك، وتنتشر فيها مساحات شاسعة من التندرة والأنهار الجليدية.

ومن الجدير بالذكر انه فيها مسلمين كذلك وعددهم فقط ثمانية لا غير !

فالإسلام في غرينلاند شبه منعدم، ويرجع ذلك لأسباب عدة مثل قلة عدد السكان أو انعدام المساجد أو حتى الظروف القاسية التي تصعب أداء بعض العبادات مثل الصلاة والصوم. وتقول بعض المصادر أن 8 مسلمين فقط يعيشون في جرينلاند، من بينهم اللبناني الأصل وسام الزقير، والمغربي نور الدين الإبراهيمي، و يعتبر هذان الاثنان الوحيدين اللذين يصومان 22 ساعة، بالإضافة لمصريين يصومان حسب توقيت مصر.

لا يخلص المسلم والعربي من اطماع المستعمرين حتى لو استوطن ارض الناس المتجمدة !.