مقال مرسل من اسماعيل السعيد

بواسطة: اسماعيل السعيد

من واقع عيشته في مجالات عدة أؤكد بأن النفاق الوظيفى هو سلوك يُظهر فيه الأفراد عدم الصراحة أو التظاهر بمودة زائفة تجاه ألأخرين، ولكن فى المقابل؛ تُعتبر المجاملة سلوكًا إيجابيًا يهدف إلى بناء علاقات مهنية قائمة على الاحترام والتفاهم المتبادل.

بينما يمكن أن تساعد المجاملة فى تعزيز الانسجام داخل فرق العمل،

يساهم النفاق فى خلق بيئات سلبية قد تُفسد العلاقات، مما يؤدى إلى فقدان الثقة بين الموظفين والإدارة، ومن الضرورى فهم كيفية تشكل هذه الظاهرة لتمكين المؤسسات من التعامل معها بفعالية.

تتنوع أسباب انتشار النفاق الوظيفي، بدءًا من الضغوطات الاجتماعية والخوف من فقدان الفرص، فى بعض الأحيان، يسعى الأفراد إلى كسب رضا رؤسائهم أو زملائهم من خلال المبالغة فى المجاملة أو التظاهر بعدم الانزعاج من العيوب، مرورا بقلة الشفافية فى التواصل الإدارى وعدم وجود سياسات واضحة ومتبعة فى المؤسسة، وصولا إلى افتقار بيئة العمل إلى الثقة والمصداقية، وبالتالي؛ تتغذى هذه الظاهرة على ثقافات الشركات التى تُقدّر النتائج على الحسابات الإنسانية، مما يؤدى إلى تفشى هذا السلوك.

تعد المجاملة أداة أساسية فى تعزيز العلاقات فى مكان العمل، حيث تساهم فى خلق بيئات إيجابية تحفز التعاون والإبداع، من خلال إظهار التقدير والاحترام للزملاء، يمكن أن ينشأ نوع من الدعم المتبادل يعزز الأداء العام، بالإضافة إلى ذلك، تُسهم المجاملات فى تقليل التوتر وتحسين الروح المعنوية فى فرق العمل.

يمكن تمييز النفاق عن المجاملة بسهولة؛ حيث يتمثل النفاق فى سلوك زائف بينما تكون المجاملة صادقة ومبنية على الاحترام، النفاق يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين، بينما تعمل المجاملة على بناء جسور الوصول والتفاهم، مما يسهل التعاون الفعّال.

يمكن أن يؤدى النفاق الوظيفى إلى تدهور الأداء العام والإنتاجية وزيادة التوتر وتآكل الثقة بين الموظفين، أيضا عدم الصدق والمواربة يمكن أن يُعوقان عمليات التواصل الفعالة، مما يؤدى إلى سوء الفهم وفقدان الكفاءة وانخفاض مستوى الالتزام الوظيفي، فى بيئة يسودها النفاق، قد يشعر الموظفون بعدم الانتماء، مما يؤثر فى نهاية المطاف على تطورهم المهنى وتعزيز بيئة العمل السلبية.

و لتقليل النفاق وتعزيز المجاملة يمكن اتباع استراتيجيات فعالة، حيث ينبغى على الشركات تعزيز ثقافة الشفافية والاحترام فى جميع المجالات، ويتطلب ذلك وضع مبادئ توجيهية واضحة للتواصل الصريح والتقدير المتبادل، أيضا؛ توفير التدريب والدعم للموظفين، والذى يؤدى إلى تعزيز أجواء العمل الإيجابية التى تُشجع على الصدق والتعاون والتعبير عن الرأي، ومن المهم تدريب القادة على كيفية تعزيز قيم النزاهة، ولا نغفل أن تقوم المؤسسة بتطبيق تدابير للرقابة والمساءلة بشكل فعّال.

تعتبر القيادة عنصراً حاسماً فى تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة، فيجب على القادة أن يكونوا قدوة يحتذى بها، من خلال الالتزام بالقيم الأساسية للمؤسسة، فعندما يقوم القادة بتعزيز التواصل المفتوح والمصداقية، فإنهم يساهمون فى خلق بيئة عمل إيجابية.

من أمثلة النفاق الوظيفى فى الواقع العملي: المدير الذى يتحدث عن أهمية العمل بروح الفريق لكنه يتجاهل مساهمات الأعضاء، الموظف الذى يدعى الالتزام بالأخلاقيات ولكنه يمارس سلوكيات غير مهنية.

خاتمة، إن النفاق الوظيفى يشكل تحديًا حقيقيًا يتطلب اهتمامًا وعلاجًا فعّالين من قبل القادة والإدارة، من خلال تطبيق الاستراتيجيات المناسبة وتعزيز الشفافية، يمكن تقليل هذا السلوك السلبى وبالتالى تحسين بيئة العمل، كما أن التعامل بحكمة مع هذه الظاهرة يحتاج إلى وعى وتفهم لكل من القادة والموظفين لتحسين الأداء الفردى والجماعى فى المؤسسة.

ولا نغفل أن الفهم الجيد للنفاق الوظيفى والمجاملة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا فى ديناميكيات العمل، فبينما تُعتبر المجاملة وسيلة لتعزيز العلاقات، يُشكل النفاق تحديًا يهدد البيئة المهنية، ولذلك فمن خلال تعزيز ثقافة مجاملة صادقة ومفتوحة، يمكن خلق بيئات عمل تحفز النجاح وتعزز من الروابط الإنسانية.