يقف المرء مندهشا امام ما يسمعه من اعجاب باللغة العربية من غير اهلها!.

بل بعضهم لا يجيدون الحديث بها الا كلمات قليلة او ما ترجم لهم منها! .

ومن هؤلاء المعجبين بلغتنا العربية الكاتب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز ، حيث تطرق في مقابلة إذاعية إلى فكرة بقاء واستمرار بعض اللغات في المستقبل، معتبرًا أن بعض اللغات الرئيسية ستحافظ على وجودها بسبب عوامل تتجاوز حدود الزمن. وقد أدرج ضمن هذه اللغات كلًا من الإنجليزية، والصينية، والإسبانية، والعربية، ولكل منها سببها الخاص.

الإنجليزية، حسب ماركيز، ستحافظ على وجودها بسبب تأثيرها الكبير في عالم التكنولوجيا، حيث أصبحت لغة الاتصال العلمي والتقني.

الصينية، من جهة أخرى، يراها لغة حاضرة بقوة بسبب عدد المتحدثين الكبير بها، الذي يعزز استمرارها عبر الأجيال بسبب النمو السكاني.

الإسبانية، يرى ماركيز أنها ستظل موجودة لأنها لغة أدب وثقافة، تحمل في طياتها غنى أدبيًا وتراثًا عميقًا جعلها تتجاوز الحواجز اللغوية.

أما العربية، فجاء وصف ماركيز لها مميزًا ومختلفًا، حيث أشار إلى أنها لغة أخلاق وآداب. وأوضح أن العالم سيضطر إلى العودة إليها لاستعادة القيم الإنسانية التي ستُفقد بفعل النزعة المادية المتزايدة في الحضارة الغربية. يرى ماركيز أن العربية تحمل في طياتها ميراثًا من القيم والأخلاق، مما يجعلها مصدرًا للاستلهام عندما تتراجع المبادئ الإنسانية.

فهو وصف اللغة العربية بما لم يصف بقية اللغات!

صدق واصاب.