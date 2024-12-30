لعل زهير بن ابي سلمى عندما قال :

سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يعيش ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يسأم

رَأَيتُ المَنايا خَبطَ عَشواءَ مَن تُصِب تمته وَمَن تُخطِئ يُعَمَّر فَيَهرَمِ

لم يدري انه سياتي زمن على الناس سيصبح اكثر من مليون انسان على وجه الارض اعمارهم تزيد عن المئة عام وليس وحده من تجاوز الثمانين حولا !

بل بعضهم ما زالوا يدخنون بشراهة ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي وربما لا يمانعون في ليالي اعراس دافئة !!!

و هذا ما جعل العلماء المتخصصون يتساءلون :

ما هو سر “المعمرين الخارقين”؟

إن تجاوز المئة عام أمر أصعب. ففي الولايات المتحدة، قدرت دراسة طويلة الأمد أجرتها جامعة بوسطن أن واحداً فقط من كل 5 ملايين أمريكي يصل إلى مرحلة “المعمرين الخارقين”، أي يعيش 110 أعوام على الأقل.

وبينما أحصى الباحثون قرابة 60 إلى 70 شخصاً ضمن تلك الفئة في عام 2010، ازداد العدد إلى 150 بحلول عام 2017.

ومن الطبيعي أن يجذب “المعمرون الخارقون” الكثير من اهتمام العلماء الذين يدرسون الشيخوخة.

وتقول البروفيسور لورد: “هؤلاء يتحدون ما يحدث مع معظم الناس في سن الشيخوخة، ولسنا متأكدين تماماً من السبب حتى الآن”.

يصاب معظم من في سن الشيخوخة بأمراض مزمنة لكن البعض لا يحدث لهم شيء من ذلك !

ويقول العلماء إضافة إلى طول العمر، فإن المعمرين الخارقين يبرزون لكونهم يتمتعون بصحة جيدة نسبياً بالنسبة لأعمارهم.

فجوزيفا ماريا، على سبيل المثال، لا تحتاج إلى علاج منتظم، ولا تزال تأكل اللحوم الحمراء والحلوى، بحسب أسرتها.

وبالتأكيد فإن ذاكرتها ضبابية، وقد تدهور بصرها، لكن سيسيرا تعترف بأنها لا تزال تشعر بالحيرة أحياناً بسبب حالة والدتها.

وتقول سيسيرا، البالغة 76 عاماً، “ما زلت مندهشة لأن أمي عاشت لفترة طويلة بالنظر إلى أنها تدخن منذ الطفولة ومارست العمل الشاق لعقود”.

لكن أكثر ما يحير خبراء السن هو أن بعض من يبلغون 100 سنة وأكثر، ليسوا بالضرورة نبراساً للممارسات الصحية الجيدة.

فجوزيفا ماريا، ، كانت تدخن معظم حياتها ونشأت في فقر في منطقة شمال شرق البرازيل التي تعاني الحرمان من الخدمات الاجتماعية.

والأكثر لفتا للنظر هو أن دراسة نشرت عام 2011 في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، وركزت على أكثر من 400 يهودي أمريكي تتراوح أعمارهم بين 95 عاماً أو أكثر، وجدت وفرة من العادات السيئة.

فقد كان ما يقرب من 60 في المئة منهم من المدخنين الشرهين، وكان نصفهم يعاني من السمنة المفرطة معظم حياتهم، و3 في المئة فقط كانوا نباتيين، ومن بين الحقائق المذهلة الأخرى أن الكثيرين منهم لم يمارسوا حتى تمارين رياضية معتدلة.

ويقول ريتشارد فاراغر، أستاذ علم الأحياء في جامعة برايتون في بريطانيا، إن “أول شيء نحتاج إلى إخباره للمهتمين بالعيش لفترة طويلة هو عدم أخذ نصائح نمط الحياة من المعمرين أو المعمرين الخارقين”.

ويضيف فاراغر وهو خبير بارز في دراسة الشيخوخة، “هناك أمر استثنائي بشأنهم، لأنهم يفعلون بالضبط ما يخالف ما نعرفه والذي يمكن أن يساعد إنساناً ما على العيش لفترة أطول”.