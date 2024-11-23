شكرا لجارتي الانكليزية العجوز صاحبة الكوفية والانكليزي كريم خان المدعي العام في محكمة الجنايات اللذين لو لا هم وغيرهم ما كان القرار .

لقد اعدتم شعار قديم يقول الكوفية ( التي اصلها عراقي من مدينة الكوفة العراقية ) الكوفية بخمس قروش والانذال يلبسون طربوش !!

فقد اصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وهو قرار ماكان ليصدر لولا الزخم الشعبي في اوروبا ومنها بريطانيا في ادانة مجازر الاحتلال ! وهذا يثبت كم هو مهم دور المسلمين المقيمين في الغرب

في تغير البوصلة لصالحنا .

فقرار كهذا يعتبر حضيضاً أخلاقياً غير مسبوق لإسرائيل”. !!!

و هذا التعبير ليس مني

انما من صحيفة هآرتس الإسرائيلية، والتي نشرت مقالاً بعنوان: “تجويع، قتل، اضطهاد: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تمثل حضيضاً أخلاقياً غير مسبوق لإسرائيل”.

تقول الصحيفة إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت تضع إسرائيل في “حضيض أخلاقي غير مسبوق، كدولة يُتهم قادتها بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة”.

و تستعرض هآرتس التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت، والمتمثلة بالمسؤولية عن “تجويع ملايين الفلسطينيين في غزة، والذين تحولوا إلى نازحين بعد طردهم من منازلهم المدمرة، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية والكهرباء والبنزين والغذاء والمياه، والدواء، ومستلزمات التخدير”. إضافة إلى “الهجمات المتعمدة” على المدنيين، وقتل الأطفال الذين “ماتوا من الجوع والجفاف”، وغير ذلك من “الأعمال اللاإنسانية”.

و تعرّج الصحيفة على الجهود التي بذلتها إسرائيل لمنع إصدار أوامر الاعتقال، وهي جهود وصفتها بـ “المعركة الدبلوماسية والقانونية”. وتقول هآرتس إن هذه الجهود بدأت بمجرد أن طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر الاعتقال، وإنها “باءت بالفشل”. كما لم تردع خان مزاعم التحرش الجنسي التي أُثيرت ضده، و “لم يقم النظام القضائي الإسرائيلي، العسكري والمدني على حد سواء، بأي شيء للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة”، وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية كان من الممكن أن تحقق في ادعاءات المدعي العام للجنائية الدولية، بحسب ما ترى الصحيفة

تُضيف الصحيفة أن إسرائيل تستمر في العمل في غزة باستخدام نفس الأساليب الموصوفة في مذكرات الاعتقال، ولم تفضي أساليبها إلّا إلى “تعميق قبضتها على القطاع وتعميق التطهير العرقي لسكانه”.

و ترى هآرتس أن مشكلة إسرائيل لا تتمثل حالياً في قدرة نتنياهو وغالانت على السفر بحرية في ظل التزام عدة دول بتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تكمن المشكلة في “الأعمال المروعة التي تقوم بها حكومة إسرائيل وجيشها، بحسب وصف المحكمة الجنائية الدولية”. وهي أعمال يقابلها الجمهور الإسرائيلي بـ “المبالاة”. تضيف الصحيفة كون أن “حركة حماس ارتكبت جرائم حرب مروعة ضد الإسرائيليين ورفضت الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن، لا يبرر القتل الجماعي والترحيل والتدمير الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة”.

فان كان هذا القرار لمحكمة الجنائيات الدولية قد احدث كل هذه الهزة داخل كيان الاحتلال فما بالكم في الغرب ؟ وكيف سيكون له تأثير تراكمي سيؤدي لا محالة لالغاء قرار وعد بلفور نفسه خلال سنوات من الان !!!

فقد كتبت صحيفة الغارديان البريطانية، مقالاً للكاتب أوين جونز تحت عنوان: “مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضع حداً للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، وتؤدي لمساءلة حقيقية لجميع المذنبين”.

يرى الكاتب أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف خطوة “ضرورية للحفاظ على النظام القانوني الدولي، نظرًا لحجم الجرائم والأدلة الدامغة التي جمعها الصحفيون الفلسطينيون الذين قتلوا أثناء تغطيتهم للأحداث”.

يقول جونز إن الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية استوفت المعايير المطلوبة لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “ما يبرز قوة القضية”، وإن نتنياهو وغالانت ليسا الوحيدين الذين يجب أن يخشوا العدالة، بل “يجب أن يشمل ذلك أيضاً قادة إسرائيليين وجنوداً، وكذلك المسؤولين الغربيين الذين دعموا هذه الجرائم”.

ومازال الخير قادم اكثر واكثر

شكرا جارتي ذات الكوفية الفلسطونية جميلة انت دوما بها .